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23:31, 14 февраля 2024Россия

Путин пожалел о выборе времени начала спецоперации на Украине

Путин: можно сожалеть, что Россия не начала активные действия на Украине раньше

Фото: Sputnik / Aleksey Nikolskyi / Kremlin / Reuters

Президент РФ Владимир путин выразил сожаления о том, что Россия не начала проведение специальной военной операции (СВО) на Украине раньше. Об этом он сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале Кремля.

«Единственное, о чем мы можем сожалеть, — это о том, что не начали наших активных действий раньше, полагая, что мы имеем дело с порядочными людьми», — сказал российский лидер. Глава государства отметил, что на первом этапе Москва пыталась урегулировать конфликт в Донбассе «с помощью мирных средств — Минских соглашений». Однако, по его словам, западные лидеры не собирались выполнять договоренности, а лишь «выигрывали время для того, чтобы дополнительно накачать оружием украинский режим».

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      Марина Совина
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