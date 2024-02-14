Путин пожалел о выборе времени начала спецоперации на Украине

Путин: можно сожалеть, что Россия не начала активные действия на Украине раньше

Президент РФ Владимир путин выразил сожаления о том, что Россия не начала проведение специальной военной операции (СВО) на Украине раньше. Об этом он сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале Кремля.

«Единственное, о чем мы можем сожалеть, — это о том, что не начали наших активных действий раньше, полагая, что мы имеем дело с порядочными людьми», — сказал российский лидер. Глава государства отметил, что на первом этапе Москва пыталась урегулировать конфликт в Донбассе «с помощью мирных средств — Минских соглашений». Однако, по его словам, западные лидеры не собирались выполнять договоренности, а лишь «выигрывали время для того, чтобы дополнительно накачать оружием украинский режим».