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00:07, 14 февраля 2024Интернет и СМИ

Интервью Путина в соцсети X посмотрели 200 миллионов человек

Интервью Путина журналисту Карлсону в соцсети X посмотрели 200 миллионов человек

Фото: Gavriil Grigorov / Sputnik / Reuters

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети X посмотрели уже 200 миллионов пользователей.

Двухчасовая беседа была опубликована ночью 9 февраля. Российский президент коснулся таких тем, как конфликт на Украине, расширение НАТО, арест американского журналиста Эвана Гершковича. За несколько часов публикация Карлсона в X набрала десятки миллионов просмотров

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов объяснил, что интерес американцев к интервью Путина свидетельствует о том, что они пытаются найти реалистичные оценки того, что происходит в мире. По его мнению, рядовых американцев уже не устраивают «ангажированные суждения местных русофобов».

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      Марина Совина
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