Интервью Путина в соцсети X посмотрели 200 миллионов человек

Интервью Путина журналисту Карлсону в соцсети X посмотрели 200 миллионов человек

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети X посмотрели уже 200 миллионов пользователей.

Двухчасовая беседа была опубликована ночью 9 февраля. Российский президент коснулся таких тем, как конфликт на Украине, расширение НАТО, арест американского журналиста Эвана Гершковича. За несколько часов публикация Карлсона в X набрала десятки миллионов просмотров

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов объяснил, что интерес американцев к интервью Путина свидетельствует о том, что они пытаются найти реалистичные оценки того, что происходит в мире. По его мнению, рядовых американцев уже не устраивают «ангажированные суждения местных русофобов».