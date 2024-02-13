Посол Антонов объяснил интерес американцев к интервью Путина

Посол Антонов: интерес к интервью Путина среди американцев очевиден

Интерес американцев к интервью Владимира Путина с Такером Карлсоном свидетельствует о том, что они пытаются найти реалистичные оценки того: что происходит в мире. Такую точку зрения высказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова приводятся в Telegram-канале дипломатического представительства.

По его мнению, рядовых американцев уже не устраивают «ангажированные суждения местных русофобов». «Избирателям нужны реалистичные оценки происходящего в мире и, в частности, в нашей стране [России]», — отметил Антонов.

Интервью Путина с Карлсоном было опубликовано вечером 8 февраля (в ночь на 9 февраля по московскому времени). Российский президент коснулся таких тем, как конфликт на Украине, расширение НАТО, арест американского журналиста Эвана Гершковича.