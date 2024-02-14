Путин обвинил Запад в извращении его слов о причинах начала СВО

Путин обвинил западных лидеров в извращении его слов о причинах начала СВО

Президент России Владимир Путин обвинил лидеров западных стран в извращении и передергивании слов, которые он говорил о причинах начала специальной военной операции (СВО) в интервью журналисту Такеру Карлсону. Об этом он заявил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Видео опубликовано в Telegram-канале Кремля.

«То, что они извращают то, что я говорил, — это плохо. И передергивают карту. Почему? Потому что я ничего подобного не говорил. Я не говорил, что начало нашей специальной военной операции на Украине связано с угрозой нападения НАТО на Россию», — сказал глава государства.

Путин указал, что говорил о том, «что нас постоянно обманывали с точки зрения нерасширения НАТО на Восток».

Интервью президента России Карлсону вышло в ночь на 9 февраля. Оно было опубликовано на сайте журналиста и в его аккаунте в X. За несколько часов запись с видео набрала десятки миллионов просмотров, а Путин и Карлсон стали самыми упоминаемыми персонами в социальных сетях.

После общения с российским лидером Такер Карлсон признался, что его удивила готовность Путина к мирному разрешению противостояния с Украиной.