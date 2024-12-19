Путин заявил о начале СВО «без особой подготовки»

Президент Путин: в 2022 году Россия начала СВО без особой подготовки

В 2022 году Россия начала специальную военную операцию (СВО) «без особой подготовки». Об этом в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, заявил российский лидер Владимир Путин, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам главы государства, России пришлось начать военные действия, так как дальше невозможно было оставаться «в том состоянии, в котором мы находились». Путин подчеркнул, что если бы у Москвы было понимание того, как в дальнейшем будут развиваться события, то она бы лучше подготовилась к СВО.

«Надо было бы проводить системную подготовку», — заявил президент.