Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:11, 19 декабря 2024Россия

Путин заявил о начале СВО «без особой подготовки»

Президент Путин: в 2022 году Россия начала СВО без особой подготовки
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В 2022 году Россия начала специальную военную операцию (СВО) «без особой подготовки». Об этом в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, заявил российский лидер Владимир Путин, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам главы государства, России пришлось начать военные действия, так как дальше невозможно было оставаться «в том состоянии, в котором мы находились». Путин подчеркнул, что если бы у Москвы было понимание того, как в дальнейшем будут развиваться события, то она бы лучше подготовилась к СВО.

«Надо было бы проводить системную подготовку», — заявил президент.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин порассуждал о своих действиях в случае возвращения в февраль 2022 года

      Путин оценил разрыв контракта с Украиной на транзит газа фразой «мы переживем»

      В российском городе обветшалый дом оставили без газа на три года

      Путин увидел в Байдене человека

      Сукачев оценил предложение запретить иностранную музыку

      Путин поддержал идею создания «единого окна» для вынужденных переселенцев из приграничья

      Путин высказался о приглашенных странах Запада на День Победы

      Путин заявил о начале СВО «без особой подготовки»

      В Telegram-каналах пропала трансляция прямой линии с Путиным

      ВСУ ударили по трем городам в Запорожской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше