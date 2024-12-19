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16:07, 19 декабря 2024Россия

Путин перестал смеяться

Путин: после начала СВО я стал меньше шутить и почти перестал смеяться
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Президент России Владимир Путин рассказал, что после начала специальной военной операции (СВО) он стал меньше шутить и почти перестал смеяться. Об этом он заявил в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Вы знаете, скажу откровенно. Мы сейчас и шутим, и смех в зале раздается. Я стал меньше шутить и почти перестал смеяться. Но и есть еще одно обстоятельство. Я, конечно, стал совершенствовать, как я думаю, имеющиеся у меня навыки», — сказал глава государства, отвечая на вопрос журналиста Андрея Колесникова о том, как он изменился за три года СВО.

Путин уточнил, что речь идет о развитии тех навыков, которые связаны с поиском ключевых вопросов и возможностей поиска их решений. Глава государства также добавил, что три года СВО стали серьезным испытанием для всей страны.

Ранее Путин заявлял о переломе на поле боя в зоне проведения специальной военной операции. Россия полностью перехватила стратегическую инициативу и прочно владеет ею, добавлял он.

ЖЗЛ
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