Путин заявил, что на поле боя в зоне СВО происходит переломный момент

На поле боя в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине происходит переломный момент. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«На самом деле это перелом на линии боевого соприкосновения. И наша боевая активность, полный перехват стратегической инициативы», — обозначил Путин.

Ранее глава государства описал владение российскими военными инициативой на линии боевого сопрекосновения как «прочное». По его словам, такие позиции на фронте строятся не только на работе военнослужащих, но и на усилиях оборонных предприятий.

Глава Минобороны Андрей Белоусов, в свою очередь, раскрыл число потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ) за все время проведения специальной военной операции — они достигли почти одного миллиона человек.