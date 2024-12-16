Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:48, 16 декабря 2024Россия

Путин заявил о переломе в зоне СВО

Путин заявил, что на поле боя в зоне СВО происходит переломный момент
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

На поле боя в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине происходит переломный момент. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«На самом деле это перелом на линии боевого соприкосновения. И наша боевая активность, полный перехват стратегической инициативы», — обозначил Путин.

Ранее глава государства описал владение российскими военными инициативой на линии боевого сопрекосновения как «прочное». По его словам, такие позиции на фронте строятся не только на работе военнослужащих, но и на усилиях оборонных предприятий.

Глава Минобороны Андрей Белоусов, в свою очередь, раскрыл число потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ) за все время проведения специальной военной операции — они достигли почти одного миллиона человек.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Киев заявил, что в Курской области нашли якобы 30 тел северокорейских военных. Как отреагировала Россия?

      Российский уголь столкнулся с новой угрозой

      На Украине заявили о невозможности простить Зеленского за мобилизацию

      Швеция назвала преждевременным обсуждение отправки миротворцев на Украину

      Бывшего гендиректора Соловецкого архипелага осудили за мошенничество

      Путин оценил перспективы Киева при создании гитлерюгенда

      Названы самые успешные российские спортсмены 2024 года

      Врач перечислил четыре основные причины появления боли во всем теле

      Мощные взрывы после удара Израиля по Сирии попали на видео

      В России высказались о нормализации отношений с НАТО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше