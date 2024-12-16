Белоусов раскрыл число потерь ВСУ за все время СВО

Глава Минобороны Белоусов: ВСУ за все время СВО потеряли почти миллион человек

Глава Минобороны России Андрей Белоусов раскрыл число потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ) за все время проведения специальной военной операции. Выступая на коллегии ведомства, он отметил, что противник потерял почти миллион человек, передает ТАСС.

По информации министра, в 2024 году украинская сторона потеряла 560 000 солдат.

Как утверждает Белоусов, только в Курской области в боях пали 40 тысяч украинских военнослужащих.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что в 2024-м удалось взять под контроль в зоне СВО 189 населенных пунктов.