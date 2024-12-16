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13:54, 16 декабря 2024Россия

Белоусов раскрыл число потерь ВСУ за все время СВО

Глава Минобороны Белоусов: ВСУ за все время СВО потеряли почти миллион человек
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Глава Минобороны России Андрей Белоусов раскрыл число потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ) за все время проведения специальной военной операции. Выступая на коллегии ведомства, он отметил, что противник потерял почти миллион человек, передает ТАСС.

По информации министра, в 2024 году украинская сторона потеряла 560 000 солдат.

Как утверждает Белоусов, только в Курской области в боях пали 40 тысяч украинских военнослужащих.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что в 2024-м удалось взять под контроль в зоне СВО 189 населенных пунктов.

ЖЗЛ
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