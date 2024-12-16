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13:34, 16 декабря 2024Россия

Путин назвал число взятых Россией под контроль населенных пунктов в зоне СВО за 2024 год

Путин: в 2024 году Россия взяла под контроль в зоне СВО 189 населенных пунктов
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

В 2024 году российские войска взяли под контроль в зоне специальной военной операции (СВО) 189 населенных пунктов. Их число назвал президент России Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны, трансляция которого ведется в официальном Telegram-канале Кремля.

Глава государства подчеркнул, что Российская армия владеет стратегической инициативой на всей линии боевого соприкосновения. Он поблагодарил всех солдат и офицеров, которые сражаются на передовой, личный состав Росгвардии, спецслужб, а также других силовых структур, которые «четко выполняют все поставленные задачи, какими бы сложными они ни были, не жалеют самих себя, жизни своей не жалеют ради победы».

Ранее, 2 сентября, Путин заявил, что Россия берет территорию под контроль квадратными километрами. По его словам, таких темпов наступления у российских войск в Донбассе до этого не было.

ЖЗЛ
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