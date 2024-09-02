Путин высказался о темпах наступления России в Донбассе

Путин: таких темпов наступления в Донбассе у России давно не было

У России давно не было таких темпов наступления в Донбассе, как сейчас. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе «Разговоров о важном» со школьниками в Туве. Ее трансляцию ведет Telegram-канал Кремля.

«Теперь речь идет не о том, чтобы двигаться по двести-триста метров вперед. Таких темпов наступления на Донбассе у нас давно не было», — сказал глава государства.

По его словам, армия России берет под контроль в зоне проведения специальной военной операции (СВО) квадратными километрами. На этом фоне Путин выразил уверенность в том, что провокация Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области провалится. Впоследствии возникнет реальное желание переходить к мирным переговорам и решать конфликт путем диалога, заявил президент.

Россия ведет активное наступление в Донбассе. За минувшую неделю под контроль российской стороны, по информации Минобороны, перешли Новожеланное, Орловка, Камшевка и Николаевка в Донецкой народной республике (ДНР).