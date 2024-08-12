Путин заявил об увеличении темпов наступления России в зоне СВО

Путин: темпы наступления России в зоне проведения СВО выросли в полтора раза

Вооруженные силы (ВС) России нарастили темпы наступления на всей линии боевого соприкосновения. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании, трансляцию которого ведет Telegram-канал Кремля.

По словам главы государства, темпы наступления России в зоне увеличились в полтора раза. На этом фоне ВСУ атакуют Курскую область с целью остановить продвижение России в Донбассе и Новороссии, подчеркнул Путин.

«Темпы наступательных операций российских вооруженных сил, добровольцев, ветеранов не только не снизились, а наоборот увеличились — в полтора раза. По всей линии боевого соприкосновения наши Вооруженные силы продвигаются вперед», — сказал президент.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов назвал четыре условия достижения успеха в ходе специальной военной операции. В частности, по его мнению, важно обеспечение армии России современным вооружением, в первую очередь высокоточным оружием, а также применение новых тактических приемов ведения боевых действий, в том числе с использованием беспилотных систем и роботизированных комплексов.