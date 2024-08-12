Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:58, 12 августа 2024Россия

Путин заявил об увеличении темпов наступления России в зоне СВО

Путин: темпы наступления России в зоне проведения СВО выросли в полтора раза
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нарастили темпы наступления на всей линии боевого соприкосновения. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании, трансляцию которого ведет Telegram-канал Кремля.

По словам главы государства, темпы наступления России в зоне увеличились в полтора раза. На этом фоне ВСУ атакуют Курскую область с целью остановить продвижение России в Донбассе и Новороссии, подчеркнул Путин.

Материалы по теме:
Падение ракеты в Курске и бои на границе. Что сейчас происходит в атакованной Украиной Курской области
Падение ракеты в Курске и бои на границе.Что сейчас происходит в атакованной Украиной Курской области
11 августа 2024
«Иностранцев много». В России заявили о руководстве операцией ВСУ в Курской области штабами НАТО. Что об этом известно?
«Иностранцев много». В России заявили о руководстве операцией ВСУ в Курской области штабами НАТО. Что об этом известно?
10 августа 2024
ВСУ сменили тактику в Курской области. Как они теперь действуют и добиваются ли результатов?
ВСУ сменили тактику в Курской области. Как они теперь действуют и добиваются ли результатов?
10 августа 2024

«Темпы наступательных операций российских вооруженных сил, добровольцев, ветеранов не только не снизились, а наоборот увеличились — в полтора раза. По всей линии боевого соприкосновения наши Вооруженные силы продвигаются вперед», — сказал президент.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов назвал четыре условия достижения успеха в ходе специальной военной операции. В частности, по его мнению, важно обеспечение армии России современным вооружением, в первую очередь высокоточным оружием, а также применение новых тактических приемов ведения боевых действий, в том числе с использованием беспилотных систем и роботизированных комплексов.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Думал, помехи, а там говорили на польском». Пленный рассказал, как ВСУ заходили в Россию. Его поймали в одних трусах

      Путин обвинил Запад в прокси-войне с Россией руками украинцев

      В Австралии предсказали Украине потерю бригад из-за одного решения

      Названы неожиданные вызывающие засор канализации предметы

      Стало известно об угрозе тюремного срока солисту BTS

      Путин заявил о продолжении попыток Украины дестабилизировать приграничные регионы России

      Одноклеточного паразита использовали для лечения мозга

      Путин заявил о драматическом увеличении потерь в наиболее боеспособных частях ВСУ

      Украинские войска развернули РЛС в Курской области и поплатились за это на видео

      Путин объяснил действия Киева в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше