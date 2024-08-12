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11:37, 12 августа 2024Россия

Белоусов назвал четыре условия достижения успеха в СВО

Белоусов: для достижения успеха в СВО нужно обеспечить армию современным оружием
Андрей Белоусов

Андрей Белоусов. Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Министр обороны России Андрей Белоусов назвал четыре условия достижения успеха в ходе специальной военной операции. Их он перечислил на церемонии открытия форума «Армия», который проходит в парке «Патриот», передает «Интерфакс».

В качестве первого условия глава Минобороны назвал обеспечение армии России современным вооружением, в первую очередь высокоточным оружием. Второе, что необходимо, — это применение новых тактических приемов ведения боевых действий, в том числе с использованием беспилотных систем и роботизированных комплексов.

По словам Белоусова, третьим условием является создание эффективной системы управления и использование передовой технологической основы, в которую в том числе должен входить искусственный интеллект.

«И четвертое — это постоянное совершенствование подготовки военных кадров. Главным образом — командного состава», — подытожил министр.

Ранее президент Владимир Путин назвал основу успеха российских бойцов на СВО. Подавляющее большинство россиян — с армией, флотом и вместе с бойцами, что является «основой основ нашего успеха», заявлял он.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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