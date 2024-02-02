Путин назвал основу успеха российских бойцов на СВО

Президент Путин: поддержка россиян придает силы бойцам на СВО

Подавляющее большинство россиян — с армией, флотом и вместе с бойцами, что является «основой основ нашего успеха», заявил президент Владимир Путин на форуме «Все для победы!» в Туле. Об этом пишет ТАСС.

Он уверен, что бойцы на фронте чувствуют эту поддержку. Она придает им сил, чтобы выполнять сложные и опасные задачи.

Путин также отметил работу волонтерского движения. «Люди, причем разных возрастов, не только школьники, пожилые люди, все так или иначе принимают участие в этой огромной совместной работе. Это, наверное, 90 процентов всего населения страны», — считает он.

Ранее Путин на этом же форме заявил, что Россия при отказе защищать своих людей превратилась бы в дряхлую, никому не нужную страну. «Давали бы нам гнилую картошку в качестве гуманитарной помощи и всегда бы думали, что и как оттяпать», — убежден российский лидер.