Путин заявил о превращении России в дряхлую страну при отказе защитить людей
Если бы Россия не стала защищать своих людей, то превратилась бы в дряхлую, никому не нужную страну. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, его цитирует ТАСС.
«Давали бы нам гнилую картошку в качестве гуманитарной помощи и всегда бы думали, что и как оттяпать», — сказал российский лидер.
Ранее глава государства заявил об усилении России благодаря жителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей.
«Спасибо вам за то, что, несмотря на все испытания, вы сберегли и передали своим детям любовь к Отечеству. Мы — один народ и вместе все преодолеем, ответим на любые вызовы», — сказал Владимир Путин, обращаясь к жителям присоединившихся регионов.
Договоры о принятии в состав России четырех новых субъектов Федерации — Донбасса, Херсонской и Запорожской областей — были подписаны 30 сентября 2022 года.