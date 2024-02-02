Путин заявил о превращении России в дряхлую страну при отказе защитить людей

Путин: Россия, не защищая своих людей, превратилась бы в дряхлую страну

Если бы Россия не стала защищать своих людей, то превратилась бы в дряхлую, никому не нужную страну. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

«Давали бы нам гнилую картошку в качестве гуманитарной помощи и всегда бы думали, что и как оттяпать», — сказал российский лидер.

Ранее глава государства заявил об усилении России благодаря жителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей.

«Спасибо вам за то, что, несмотря на все испытания, вы сберегли и передали своим детям любовь к Отечеству. Мы — один народ и вместе все преодолеем, ответим на любые вызовы», — сказал Владимир Путин, обращаясь к жителям присоединившихся регионов.

Договоры о принятии в состав России четырех новых субъектов Федерации — Донбасса, Херсонской и Запорожской областей — были подписаны 30 сентября 2022 года.