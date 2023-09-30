Президент РФ Путин заявил об усилении России благодаря жителям новых регионов

Президент Владимир Путин заявил об усилении РФ благодаря жителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей в ходе своего поздравления по случаю Дня воссоединения новых регионов с Россией. Видеообращение опубликовано на официальном сайте главы государства.

«Спасибо вам за то, что, несмотря на все испытания, вы сберегли и передали своим детям любовь к Отечеству. Благодаря вам, вашей твердости и решительности Россия стала еще сильнее. Мы — один народ и вместе все преодолеем, ответим на любые вызовы», — сказал Владимир Путин, обращаясь к жителям новых регионов.

Договоры о принятии в состав России четырех новых субъектов Федерации — Донбасса, Херсонской и Запорожской областей — были подписаны 30 сентября 2022 года. В сентябре 2023 года президент Путин принял закон о праздновании Дня воссоединения новых регионов с Россией.