Путин подписал закон о праздновании Дня воссоединения новых регионов с Россией

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому устанавливается День празднования воссоединения новых регионов с Россией. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Изменения вносятся в закон «О днях воинской славы и памятных датах России», праздник в России будут отмечать 30 сентября. В Херсонской и Запорожской областях эту дату уже объявили нерабочим днем.

Документ об установлении Дня воссоединения России с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), а также с Херсонской и Запорожской областями 12 сентября в нижнюю палату парламента внес Путин. Госдума сразу в трех чтениях приняла соответствующий закон 19 сентября, 25 сентября его одобрил Совфед.

Новые регионы вошли в состав России 30 сентября прошлого года. Референдумы на этих территориях прошли с 23 по 27 сентября 2022 года. По итогам голосования в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента жителей, в ДНР — 99,23 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской — 93,11 процента.