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14:04, 19 сентября 2023Россия

Госдума приняла закон об установлении Дня воссоединения с новыми регионами

Дума приняла закон об установления Дня воссоединения России с новыми регионами

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Государственная Дума приняла в первом чтении и в целом закон об установлении Дня воссоединения России с четырьмя новыми регионами. Об этом сообщает ТАСС.

Изменения вносятся в закон «О днях воинской славы и памятных датах России», праздник предлагается отмечать 30 сентября.

Документ об установлении Дня воссоединения России с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), а также с Херсонской и Запорожской областями 12 сентября в нижнюю палату парламента внес президент Владимир Путин.

Новые регионы вошли в состав России 30 сентября прошлого года. Референдумы на этих территорияъ прошли с 23 по 27 сентября 2022 года. По итогам голосования в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента жителей, в ДНР — 99,23 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской — 93,11 процента.

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    Анастасия Шейкина
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