Совфед одобрил закон о Дне воссоединения новых регионов с Россией

Совфед одобрил закон о Дне воссоединения четырех новых регионов с Россией

Совет Федерации одобрил закон о Дне воссоединения четырех новых регионов с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

Изменения вносятся в закон «О днях воинской славы и памятных датах России», праздник предлагается отмечать 30 сентября.

Документ об установлении Дня воссоединения России с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), а также с Херсонской и Запорожской областями 12 сентября в нижнюю палату парламента внес президент Владимир Путин. Госдума сразу в трех чтениях приняла соответствующий закон 19 сентября.

Новые регионы вошли в состав России 30 сентября прошлого года. Референдумы на этих территорияъ прошли с 23 по 27 сентября 2022 года. По итогам голосования в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента жителей, в ДНР — 99,23 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской — 93,11 процента.