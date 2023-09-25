Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:17, 25 сентября 2023Россия

Совфед одобрил закон о Дне воссоединения новых регионов с Россией

Совфед одобрил закон о Дне воссоединения четырех новых регионов с Россией

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Совет Федерации одобрил закон о Дне воссоединения четырех новых регионов с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

Изменения вносятся в закон «О днях воинской славы и памятных датах России», праздник предлагается отмечать 30 сентября.

Документ об установлении Дня воссоединения России с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), а также с Херсонской и Запорожской областями 12 сентября в нижнюю палату парламента внес президент Владимир Путин. Госдума сразу в трех чтениях приняла соответствующий закон 19 сентября.

Новые регионы вошли в состав России 30 сентября прошлого года. Референдумы на этих территорияъ прошли с 23 по 27 сентября 2022 года. По итогам голосования в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента жителей, в ДНР — 99,23 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской — 93,11 процента.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле назвали условие урегулирования в Карабахе

    Бывший мэр российского города попал в плен

    Женщина потеряла квартиру в центре Москвы за 24 миллиона рублей из-за аферистов

    Жизель Бюндхен рассказала о суицидальных мыслях на пике модельной карьеры

    Бывший мэр российского города попал в плен ВСУ

    «Росатом» указал на единственную угрозу для ЗАЭС

    Москвич прокатился на электродиване и попал на видео

    Нефтедобывающим странам предложили делиться доходами от сырья

    В Молдавии назвали неопределенным происхождение упавшей в Приднестровье ракеты

    «Одноклассники» представили масштабное обновление соцсети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости