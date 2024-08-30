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17:33, 30 августа 2024Россия

Минобороны перечислило взятые Россией под контроль за неделю населенные пункты в зоне СВО

Минобороны России заявило о взятии под контроль Новожеланного в ДНР

За минувшую неделю российские военнослужащие взяли под контроль семь населенных пунктов в зоне специальной военной операции (СВО). Это следует из сводки Минобороны о ситуации в зоне боевых действий.

Так, подразделения группировки войск «Центр» заняли Орловку, Камышевку, Николаевку и Новожеланное Донецкой народной республики (ДНР). Помимо этого, российские бойцы отразили 50 контратак формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В свою очередь, военнослужащие группировки «Запад» установили контроль над Стельмаховкой Луганской народной республики и Синьковкой Харьковской области. Кроме того члены подразделений «Южной» группировки заняли Константиновку в ДНР, отразив в том числе пять контратак штурмовых групп ВСУ.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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