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10:41, 30 августа 2024Россия

Российские военнослужащие сообщили о взятии населенного пункта в ДНР

Бойцы ОБТФ «Каскад» заявили о взятии под контроль Карловки в ДНР

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Военнослужащие оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) «Каскад» заявили о взятии под контроль Карловки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».

По их данным, теперь под контролем российских бойцов находится вся трасса Е50.

«Каскаду» также удалось отодвинуть подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) за водохранилище. В центре Карловки российские военнослужащие водрузили флаг.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенные пункты Николаевка в Донецкой народной республике и Стельмаховка в Луганской народной республике. По информации Минобороны, после перехода Николаевки под контроль России, войска группировки «Центр» продолжили движение вглубь обороны ВСУ.

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      Никита Абрамов
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