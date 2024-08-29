Российские военные взяли под контроль два населенных пункта в ДНР и ЛНР

ВС РФ взяли под контроль Стельмаховку в ЛНР и Николаевку в ДНР

Российские военные освободили населенные пункты Николаевка в Донецкой народной республике (ДНР) и Стельмаховка в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

По информации оборонного ведомства, после перехода Николаевки под контроль России, войска группировки «Центр» продолжили движение вглубь обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ходе боев за Николаевку ВСУ потеряли до 530 военнослужащих, а также несколько единиц военной техники — бронетранспортер M113, а также шесть автомобилей и несколько артиллерийских орудий.

Ранее в оборонном ведомстве сообщили о взятии под контроль бойцами группировки войск «Центр» Орловки в ДНР. Кроме того, 22 августа российские военные заняли поселок городского типа Межевое.