Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:43, 29 августа 2024Россия

Российские военные взяли под контроль два населенных пункта в ДНР и ЛНР

ВС РФ взяли под контроль Стельмаховку в ЛНР и Николаевку в ДНР

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские военные освободили населенные пункты Николаевка в Донецкой народной республике (ДНР) и Стельмаховка в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

По информации оборонного ведомства, после перехода Николаевки под контроль России, войска группировки «Центр» продолжили движение вглубь обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ходе боев за Николаевку ВСУ потеряли до 530 военнослужащих, а также несколько единиц военной техники — бронетранспортер M113, а также шесть автомобилей и несколько артиллерийских орудий.

Ранее в оборонном ведомстве сообщили о взятии под контроль бойцами группировки войск «Центр» Орловки в ДНР. Кроме того, 22 августа российские военные заняли поселок городского типа Межевое.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Следствие раскрыло схему обогащения задержанного за коррупцию генерала Попова

      Три казахстанских банка остановили работу с «Золотой короной»

      Банк России опубликовал прогнозы развития экономики на ближайшие годы

      США и Китай обсудили решение конфликта на Украине

      У задержанного замминистра обороны России Попова прошли обыски

      Песков заявил об успешном решении Россией и Китаем проблемы недружественного окружения

      Бывшего замминистра обороны Попова задержали по показаниям других фигурантов

      Удвоение МРОТ включат в нацпроект «Кадры»

      Жена Буйнова отреагировала на сообщения о госпитализации артиста

      Маск назвал условие бесплатного доступа к Starlink по всему миру

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше