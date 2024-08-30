Минобороны России заявило, что ВСУ за неделю потеряли 16 910 бойцов

За неделю Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 16 910 бойцов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Такие цифры журналистам раскрыли в Минобороны России.

Самые большие потери противник понес в зонах ответственности подразделений группировок российских войск «Центр» и «Юг» — 3720 и 4840 военнослужащих соответственно.

Еще 7030 бойцов украинская армия лишилась в боях с подразделениями группировок войск «Север» и «Запад». Военнослужащим из группировок «Восток» и «Днепр» удалось уничтожить еще 1320 солдат противника.

Оборонное ведомство ранее назвало потери ВСУ за все время боев в Курской области. Отмечается, что, по состоянию на 30 августа, противник потерял больше 7800 бойцов, а также ряд техники, в том числе и западной.