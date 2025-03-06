В окружении Трампа заявили о желании Порошенко и Тимошенко сместить Зеленского

Politico: Тимошенко и Порошенко будут готовы к компромиссам с Трампом

Несмотря на публичное отрицание идей о проведении выборов, лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко и председатель партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заинтересованы в смещении президента Украины Владимира Зеленского и будут готовы к компромиссам с администрацией американского лидера Дональда Трампа. Об этом пишет журнал Politico со ссылкой на источники.

«Порошенко и Тимошенко, все они общаются с Trump World, позиционируя себя как людей, с которыми было бы легче работать. И людей, которые согласятся на многое из того, на что не соглашается Зеленский», — приводит журнал слова одного из экспертов по внешней политике Республиканской партии США.

Дополнительно уточняется, что из-за недовольства Трампа Зеленским его внутренние оппоненты и даже некоторые из его бывших союзников выстраивают контакты с Вашингтоном и ищут для себя альтернативы.

Ранее стало известно, что люди из окружения Трампа провели тайные переговоры с рядом оппонентов Зеленского, в частности с Тимошенко и членами партии Порошенко. По данным издания, обсуждения касались возможности проведения на Украине срочных президентских выборов. Ранее голосование отложили согласно Конституции, так как Украина остается в режиме военного положения.