Рада отправила Шмыгаля в отставку

Верховная Рада отправила премьер-министра Шмыгаля в отставку

Верховная Рада отправила премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в отставку. Об этом сообщила депутат Ирина Геращенко в своем Telegram-канале.

По ее словам, 261 депутат проголосовал за отставку правительства Шмыгаля. Она добавила, что в своем коротком выступлении он не назвал причины своей отставки. Нардеп отметила, что ее фракция «Европейская солидарность» не принимала участия в голосовании. Она также назвала случившееся «фарсом», так как во время военного положения по закону запрещено отправлять в отставку правительство.

Ранее Геращенко заявила, что при премьерстве Шмыгаля на Украине был построен авторитаризм. Она также отметила, что бывший премьер-министр страны ушел со своего поста из-за давления со стороны офиса президента Украины.

До этого Шмыгаль направил обращение Верховной Раде Украины с просьбой принять отставку и выложил фото заявления. Он поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за доверие.