В Раде раскритиковали ушедшего в отставку премьера

Депутат Рады Геращенко назвала ушедшего в отставку Шмыгаля безвольным человеком

При премьерстве ушедшего в отставку Дениса Шмыгаля на Украине был построен авторитаризм. Такое заявление сделала депутат Верховной Рады Ирина Геращенко в своем Telegram-канале.

«Несубъектное правительство просит об отставке у несубъектного парламента, который узнает о новых министрах в ТГ оппозиционеров. Это и есть авторитаризм, построенный при сознательном подогревании и безвольности Шмыгаля», — раскритиковала она.

Она также отметила, что бывший премьер-министр страны ушел со своего поста из-за давления со стороны офиса президента Украины. Геращенко назвала его безвольным человеком.

Ранее Денис Шмыгаль направил обращение Верховной Раде Украины с просьбой принять отставку и выложил фото заявления. Он поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за доверие.