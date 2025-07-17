Украина вернула тела тысячи своих военных

На Украину возвращены тела тысячи военных

На Украину возвращены тела тысячи военных республики. Об этом сообщил координационный штаб по вопросам обращения с пленными в cвоем Telegram-канале.

Отмечается, что тела удалось вернуть по результатам совместной работы сотрудников координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, объединенного центра при Службе безопасности Украины, Вооруженных сил Украины, МВД Украины, офиса уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, секретариата уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, и других структур сектора безопасности и обороны страны.

Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут проведены все необходимые экспертизы и идентификация тел.

Ранее Россия и Украина обменялись телами солдат в соотношении 1 к 50. Об этом сообщил помощник президента России Владимир Мединский.