Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:24, 17 июля 2025Россия

Россия и Украина обменялись телами солдат в соотношении 1 к 50

Мединский: Россия передала Киеву 1000 тел солдат ВСУ
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Владимира Мединского / РИА Новости

Россия передала Украине еще тысячу тел солдат ВСУ. Об этом сообщил помощник президента России Владимир Мединский, его цитирует радиостанция «Говорит Москва» в Telegram.

Взамен Киев передал российской стороне 19 тел. «Да упокоятся они на родной земле», — сказал Мединский.

Огромная диспропорция в обмене телами солдат наблюдалась и раньше. Так, по словам президента России Владимира Путина, в ходе ранее состоявшегося обмена Украине было передано свыше шести тысяч тел солдат ВСУ. При этом Россия получила только 57 тел. Таким образом, соотношение превысило 1 к 100.

Ранее Мединский заявил о готовности Москвы передать Киеву еще около трех тысяч тел. «Они у нас есть в рефрижераторах, наши военные передадут их, чтобы была возможность у родных похоронить их, идентифицировать окончательно и захоронить их по-христиански», — пояснил он.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    НАТО пригрозило стереть с лица земли Калининградскую область

    Мединский показал кадры передачи тел бойцов ВСУ Украине

    «Роскосмос» рассказал о старте нового нацпроекта

    Пошлины Трампа против России сочли опасными для самих США

    Собака не выжила в многочасовой пробке на Крымском мосту на глазах семьи с тремя детьми

    Бывший директор парка «Патриот» возместил ущерб Минобороны России

    В Москве началось прощание с режиссером Миттой

    В России ответили на обвинения в игнорировании ультиматума Трампа

    Россиянин вошел в тройку лучших вратарей НХЛ до 25 лет

    Появились подробности об отвлекающем маневре для ВСУ с применением ложной колонны техники

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости