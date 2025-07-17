Россия и Украина обменялись телами солдат в соотношении 1 к 50

Мединский: Россия передала Киеву 1000 тел солдат ВСУ

Россия передала Украине еще тысячу тел солдат ВСУ. Об этом сообщил помощник президента России Владимир Мединский, его цитирует радиостанция «Говорит Москва» в Telegram.

Взамен Киев передал российской стороне 19 тел. «Да упокоятся они на родной земле», — сказал Мединский.

Огромная диспропорция в обмене телами солдат наблюдалась и раньше. Так, по словам президента России Владимира Путина, в ходе ранее состоявшегося обмена Украине было передано свыше шести тысяч тел солдат ВСУ. При этом Россия получила только 57 тел. Таким образом, соотношение превысило 1 к 100.

Ранее Мединский заявил о готовности Москвы передать Киеву еще около трех тысяч тел. «Они у нас есть в рефрижераторах, наши военные передадут их, чтобы была возможность у родных похоронить их, идентифицировать окончательно и захоронить их по-христиански», — пояснил он.