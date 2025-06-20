Мединский рассказал о передаче Украине тел военных

Мединский: Россия готова передать Украине еще около трех тысяч тел военных

Россия готова передать Украине еще около трех тысяч тел военных, если она будет готова принять их. Об этом рассказал помощник президента России и глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский в интервью RT.

«Они у нас есть в рефрижераторах, наши военные передадут их, чтобы была возможность у родных похоронить их, идентифицировать окончательно и захоронить их по-христиански», — заявил он.

Мединский также добавил, что разберется с информацией о теле якобы российского военного, которое, согласно заявлению Киева, было передано вместе с телами солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия отдала украинской стороне более шести тысяч тел военнослужащих ВСУ, однако взамен получила 57. Он подчеркнул, что Россия готова отдать еще более трех тысяч тел солдат ВСУ.