Трамп согласился с планом НАТО по украинскому конфликту. В чем заключается стратегия альянса?

АС: Трамп согласился со стратегией НАТО по капитуляции РФ в конфликте с Украиной

Президент США Дональд Трамп фактически согласился с планом НАТО по капитуляции России в конфликте с Украиной. Об этом заявил обозреватель Тед Гален Карпентер в статье для американского издания American Conservative (AC).

При этом он отметил, что глава Белого дома фактически присоединился к бескомпромиссной стратегии Североатлантического альянса, «в отличие от первых недель своего второго срока».

Автор статьи напомнил, что одним из требований Запада является отказ России от занятых территорий. Кроме того, от Москвы хотят добиться согласия на вступление Киева в НАТО.

США и НАТО договорились об отправке оружия Киеву

14 июля Трамп во время переговоров с генсеком альянса Марком Рютте заявил, что США и НАТО достигли договоренности о поставках оружия Украине.

При этом Трамп подчеркнул, что оплачивать вооружение будут Европа и Канада, а Соединенные Штаты — производить его. «Мы, США, не будем делать какие-либо платежи. Мы не будем покупать это оружие, но будем производить его, а они будут за него платить», — подчеркнул политик.

Президент США Дональд Трамп. Фото: Umit Bektas / Reuters

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер назвал решение главы Белого дома разумным, отметив, что Вашингтон прекращает безвозмездное финансирование военной помощи Украине.

«Я считаю, это серьезный шаг к завершению войны (...) Но если [президент России] Владимир Путин решит продолжать войну на украинской земле, Соединенные Штаты будут продавать оружие Европе, чтобы Украина могла защищаться», — подчеркнул Уитакер.

Фото: Yves Herman / Reuters

ЕС призвал США тоже потратиться на Украину

Глава Евродипломатии Кая Каллас, комментируя заявление Трампа, поблагодарила Вашингтон, однако призвала американскую сторону тоже потратиться на Украину.

«Мы приветствуем заявление президента Трампа об отправке большего количества оружия Украине, хотя мы хотели бы, чтобы США разделили это бремя», — заявила она.

Когда ее попросили прояснить эти слова, Каллас призвала американцев продолжать оказывать поддержку Украине. По ее словам, если Евросоюз платит за оружие для Украины, то это поддержка объединения, и США должны делать то же самое.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова Каллас о поставках помощи Украине. Она сравнила помощь Киеву с едой умирающему, которую купила Европа: «Неужели Кая начала о чем-то догадываться? Давайте поможем: это как если тебе сказали заплатить за еду, а ест другой и потом умирает. Верно?»