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11:57, 17 июля 2025Интернет и СМИ

В США раскрыли план Трампа против России

АС: Трамп согласился с планом НАТО по капитуляции России в конфликте с Украиной
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп фактически согласился с планом НАТО по капитуляции России в конфликте с Украиной. Об этом заявил обозреватель Тед Гален Карпентер, который раскрыл стратегию политика против Москвы в статье для американского издания American Conservative (AC).

«В отличие от первых недель своего второго президентского срока, Трамп сейчас фактически присоединился к бескомпромиссной стратегии НАТО, настаивающей на капитуляции России в отношении условий мирного соглашения между Москвой и Киевом», — написал Карпентер.

Автор статьи напомнил, что одним из требований Запада является отказ России от освобожденных территорий. Кроме того, от Москвы хотят добиться согласия на вступление Киева в НАТО.

Ранее профессор международной политики Бирмингемского университета Дэвид Гастингс Данн указал на важную деталь в заявлениях американского лидера о российском коллеге Владимире Путине и конфликте на Украине. В частности, по его словам, Трамп умолчал о том, что Вашингтон будет предпринимать для обеспечения безопасности и стабильности Украины после окончания боевых действий.

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