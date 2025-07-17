The Hill: Россия проигнорировала ультиматум Трампа и продолжает бить по Украине

Россия проигнорировала ультиматум президента США Дональда Трампа о необходимости урегулирования украинского конфликта. Издание The Hill напомнило, что глава Белого дома отвел на решение разногласий 50 дней.

В статье отмечается, что российские войска нанесли масштабный удар по территории Украины, несмотря на угрозу американского лидера ввести санкции, если мирное соглашение не будет заключено. При этом, как подчеркивает автор материала, «на часах тикает 50-дневный срок, установленный Трампом».

Трамп пригрозил России пошлинами

14 июля Трамп пообещал ввести 100-процентные пошлины против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.

Я очень недоволен действиями России (....) Мы введем вторичные санкции, если не будет достигнуто соглашение в течение 50 дней — все предельно просто. И это будут тарифы как минимум в 100 процентов Дональд Трамп президент США

Трамп также обвинил Москву в «пустых разговорах» об урегулировании украинского кризиса.

При этом позже американский лидер заявил, что не хотел бы вводить новые санкции против России и стран, торгующих с ней. В связи с этим он выразил надежду на то, что конфликт будет урегулирован в ближайшее время.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Россия не заметила «декоративный ультиматум»

Комментируя заявления Трампа, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Москва не заметила «декоративный ультиматум» президента США.

«Трамп объявил декоративный ультиматум Кремлю. Мир вздрогнул, ожидая последствий. Воинственный Евросоюз разочарован. Россия его не заметила», — заявил политик.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В свою очередь, газета The New York Times признала, что Россия не обеспокоена ультиматумом. Москва по-прежнему намерена добиваться своих военных целей, несмотря на внешнее давление, писали журналисты. По словам источников газеты, близких к Кремлю, президент России Владимир Путин «верит, что побеждает, и не видит причин останавливаться без серьезных уступок со стороны Украины».

При этом Москва заявляет о готовности продолжать прямые переговоры с Киевом, однако, как подчеркивают в Вашингтоне, значимого прогресса достигнуть пока не удалось.