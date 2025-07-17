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08:31, 17 июля 2025Мир

В США обвинили Россию в игнорировании ультиматума Трампа

The Hill: Россия наносит удары по Украине, игнорируя ультиматум Трампа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Umit Bektas / Reuters

Россия проигнорировала ультиматум президента США Дональда Трампа о необходимости урегулирования украинского конфликта в течение 50 дней. Об этом пишет издание The Hill.

В статье отмечается, что российские войска нанесли масштабный удар по территории Украины, несмотря на угрозу американского лидера ввести санкции, если мирное соглашение не будет заключено. При этом, как подчеркивает автор, «на часах тикает 50-дневный срок, установленный Трампом».

Ранее глава США пригрозил ввести против Москвы и ее торговых партнеров тарифы в размере 100 процентов, если мирное соглашение по Украине не будет достигнуто за 50 дней. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал ультиматум Трампа «декоративным», заявив, что «мир вздрогнул, ожидая последствий, а Россия его не заметила».

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