В США оценили реакцию России на ультиматум Трампа по Украине

NYT: Россия не обеспокоена новым ультиматумом Трампа по Украине

Россия не обеспокоена ультиматумом президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине, пишет американская газета The New York Times (NYT).

В статье подчеркивается, что Москва по-прежнему намерена добиваться своих военных целей, несмотря на внешнее давление. По словам источников газеты, близких к Кремлю, президент России Владимир Путин «верит, что побеждает, и не видит причин останавливаться без серьезных уступок со стороны Украины».

При этом Москва заявляет о готовности продолжать прямые переговоры с Киевом, однако, как подчеркивают в Вашингтоне, значимого прогресса достигнуть пока не удалось.

Ранее Трамп пообещал ввести 100-процентные пошлины против России и ее торговых партнеров, если мирное соглашение по Украине не будет заключено за 50 дней.

