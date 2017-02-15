Premiata воздала по заслугам художникам XX века

Итальянская марка Premiata выпустила арт-коллекцию кроссовок с верхом из денима, кожи, инновационного текстиля, с декором из пайеток или вышивкой, сообщил «Ленте.ру» представитель бренда в среду, 15 февраля.

Коллекция сезона весна-лето 2017, разработанная главой бренда Грациано Мацца, условно делится на три части: одна посвящена импрессионизму, другая — модернизму, третья — поп-арту. «Импрессионистские» кроссовки и слипоны декорированы пайетками, напоминающими манеру письма Ван Гога и Ренуара. Модернистские кроссовки «играют» с цветом и формой, а поп-арт обыгрывает характерный для этого стиля стилизованный принт в виде вишни.

Фото: пресс-служба Premiata 1 /3

Это не первый случай, когда Грациано Мацца вдохновлялся искусством: в 2016 году он разработал коллекцию по мотивам творчества Захи Хадид.

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Компания Premiata основана в 1885 году семьей Мацца. Первоначально она представляла собой небольшую сапожную мастерскую, но постепенно расширяла производство. В 1991 году потомок основателей Грациано Мацца зарегистрировал бренд Premiata и стал выпускать сезонные коллекции мужской, женской и спортивной обуви. Осенью 2016 года марка совместно с Vibram выпустила коллекцию ботинок для трекинга.