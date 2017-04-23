Марка Premiata предложила разрисовать свои кеды

Итальянская марка обуви Premiata представила новую коллекцию спортивной обуви под названием #90%white, сообщил «Ленте.ру» представитель бренда в воскресенье, 23 апреля.

Глава бренда Грациано Мацца предложил клиентам «стать его творческими соавторами». Мужские и женские кроссовки, слипоны и кеды из кожи белого цвета с задниками разных цветов (алого, золотистого, голубого и других) владелец может украсить по своему вкусу: например, разрисовать маркерами или красками для кожи, сменить шнурки на цветные или наклеить стразы либо пайетки.

Фото: пресс-служба Premiata 1 /3

Компания Premiata основана в 1885 году семьей Мацца. Первоначально она представляла собой небольшую сапожную мастерскую, но постепенно расширила производство. В 1991 году потомок основателей Грациано Мацца зарегистрировал бренд Premiata и стал выпускать сезонные коллекции мужской, женской и спортивной обуви. В коллекции сезона весна-лето 2017 марка выпустила коллекцию обуви, вдохновленную искусством ХХ века и состоящую из трех линий: одна посвящена импрессионизму, другая — модернизму, третья — поп-арту.