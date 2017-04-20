Timberland превратил гаитянские отходы в одежду и обувь

Американская компания Timberland совместно с маркой Threads выпустила коллекцию, материал для которой изготовили из переработанных пластиковых бутылок. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщает Highsnobiety.

Релиз приурочен к Дню Земли, который наступит 22 апреля. В линейку вошли несколько моделей обуви, а также одежда и сумки. По словам представителей компании, отходы, из которых потом создавались ткани, собирали на свалках в Гаити.

Фото: Timberland 1 /5

Timberland — американский производитель верхней одежды и обуви. Фирма основана в 1952 году, а ее штаб-квартира располагается в Стретхэме (штат Нью-Гэмпшир, США).

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Другая марка, которая ведет практику создания одежды из отходов — шведская H&M. В конце марта 2017 года она представила коллекцию одежды для особых случаев Conscious Exclusive. Вещи созданы из экологичных материалов, среди которых Bionic — мягкий полиэстер, полностью изготовленный из пластика, переработанного из собранных с береговой линии отходов.