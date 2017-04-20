Alberto Guardiani раскрасил подошвы обуви в камуфляж

Итальянский производитель обуви Alberto Guardiani показал несколько моделей из коллекции на новый сезон. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 20 апреля.

Основной акцент в линейке делается на необычные подошвы. Контрастные резиновые вставки дополняют мокасины коньячного цвета и темно-синие дерби Royalto, а камуфляжный принт украшает подошву модели Algreen.

Компания Alberto Guardiani основана в Италии. Ее главный офис располагается в Монтегранаро. Два главных демонстрационных зала также находятся в Италии — в Милане и Риме. Креативный директор бренда — дочь основателя Серена Гуардиани.

В конце марта марка выпустила мужские ботинки Shark's Boot. Обувь на рифленой подошве представлена как в классическом варианте, так и в более неформальном спортивном стиле. Она выполнена в актуальных цветах сезона: глубоком синем, черном, белом и цвете лесного ореха. Модели представлены в фирменных магазинах бренда.