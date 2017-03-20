Alberto Guardiani обул мужчин в «акульи» ботинки

Итальянский производитель обуви Alberto Guardiani представил одну из моделей обуви, которая вошла в новую мужскую коллекцию. Речь идет о ботинках Shark's Boot. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 20 марта.

Ботинки на рифленой подошве представлены как в классическом варианте, так и в более неформальном спортивном стиле. Они выполнены в актуальных цветах сезона: глубоком синем, черном, белом и цвете лесного ореха. Модели представлены в фирменных магазинах бренда.

Еще одна новинка — кроссовки Ginger с контрастными вставками и тиснением в виде цветочных узоров.

Компания Alberto Guardiani основана в Италии. Ее главный офис располагается в Монтегранаро. Два главных демонстрационных зала также находятся в Италии — в Милане и Риме. Креативный директор бренда — дочь основателя Серена Гуардиани.