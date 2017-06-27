Premiata выпустила ретро-пантолеты на кроссовочных подошвах

Итальянская компания-производитель обуви Premiata выпустила линию летних сандалий-пантолет в ретро-стиле. Об этом сообщил представитель пресс-службы бренда во вторник, 27 июня.

Пантолеты (сандалии без задника, с перекрещивающимся ремешками) выполнены из гладкого пластика пастельных оттенков (розового, голубого, салатного, дынного, серо-серебристого) на фирменных толстых многослойных подошвах, «позаимствованных» у кроссовок Premiata. Подобная обувь была популярна в 1970-е годы на средиземноморских пляжах.

Фото: пресс-служба Premiata 1 /5

Компания Premiata основана в 1885 году семьей Мацца. Первоначально она представляла собой небольшую сапожную мастерскую, но постепенно расширила производство. В 1991 году потомок основателей Грациано Мацца зарегистрировал бренд Premiata и стал выпускать сезонные коллекции мужской, женской и спортивной обуви. Весной 2017 года бренд представил коллекцию кроссовок Conny, созданную при участии кружевниц итальянского региона Марке.