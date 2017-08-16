Premiata отправила модель с синдромом Дауна в постапокалиптический мир

Итальянская марка Premiata запустила новую рекламную кампанию в поддержку классической линейки обуви. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда. Снимки стилизованы под раскадровку из фильма-антиутопии.

В съемках приняли участие модели разных национальностей, а также модель с синдромом Дауна. «Мы убеждены, что инстинкт быть таким, каким тебя создала природа, гораздо важнее следования общепринятым нормам. Но более всего мы убеждены в том, что нормальности как явления не существует, а у настоящего равенства есть только одна форма — и она заключается в уважении непохожести», — сказал креативный директор марки Грациано Мацца.

Фото: пресс-служба Premiata 1 /5

Компания Premiata основана в 1885 году семьей Мацца. Первоначально она представляла собой небольшую сапожную мастерскую, но постепенно расширяла производство. В 1991 году потомок основателей Грациано Мацца зарегистрировал бренд Premiata и стал выпускать сезонные коллекции мужской, женской и спортивной обуви.

Одна из новинок марки — линейка сандалий-пантолет в ретро-стиле. Обувь выполнена из гладкого пластика пастельных оттенков (розового, голубого, салатного, дынного, серо-серебристого) на фирменных толстых многослойных подошвах