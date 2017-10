Chanel увековечила сумку в драгоценностях на Кире Найтли

Дом Chanel представил новую коллекцию украшений Gallery. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 20 октября.

Ювелиры обыграли классические мотивы модного дома Chanel и создали 12 украшений — кольца, серьги, браслеты, подвески и сотуары. Их форма навеяна звеньями ремешка-цепочки популярной модели сумки 2.55 и восьмиугольной формой Вандомской площади в Париже, на которой расположены бутики известных ювелирных марок.

Цепочка из желтого золота предлагается в двух версиях — в лаконичной и в усложненной, с переплетенными звеньями. Бриллианты контрастируют с ярко-красными элементами линии My Red, зелеными камнями (турмалином и малахитом) линии My Green и золотистым рутиловым кварцем (часто использующимся ювелирами Chanel) в линии My Chain. Новые модели в линии Gallery Collection будут выпускаться каждые два года. Лицом коллекции стала актриса Кира Найтли.

Осенью 2017 года Chanel представила новые женские часы-браслет Chanel Сode Coco с кварцевым механизмом. Декоративный элемент модели, под которым скрыт циферблат, напоминает застежку стеганой сумки-бестселлера 2.55.