Chanel выпустила часы в честь сумки-бестселлера 2.55

Компания Chanel представила свои новые женские часы-браслет Chanel Сode Coco с кварцевым механизмом. По утверждению представителей бренда, эта модель — символ постоянно обновляющихся кодов Chanel. Застежка часов-браслета напоминает застежку стеганой сумки-бестселлера 2.55, а под застежкой скрывается циферблат. Рекламный видеоролик часов снимался в особняке модельера Габриэль Шанель на улице Камбон. Ранее компания представила уникальную версию модели J12-XS for Only Watch в 19-миллиметровом корпусе из высокотехнологичной керамики и белого золота для благотворительного аукциона Only Watch.