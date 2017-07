Chanel предложила для аукциона Only Watch уникальные часы

Компания Chanel представила часы для аукциона Only Watch. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 20 июля.

Для благотворительного аукциона создана уникальная версия модели J12-XS for Only Watch в 19-миллиметровом корпусе из высокотехнологичной керамики и белого золота. Часы снабжены браслетом-каффом из черной телячьей кожи с ручной вышивкой стеклярусом и пайетками работы мастеров ателье Maison Lesage и застежкой белого золота с бриллиантами. Циферблат из черного оникса обрамляют 24 бриллианта багетной огранки, бриллиант круглой огранки венчает заводную головку.

Эстимейт часов составляет 35 тысяч евро.

Все часы для аукциона Only Watch, который проводится раз в два года, создаются в единственном экземпляре и представляют коллекционную ценность. Торги 2017 года пройдут в Женеве 11 ноября. Свои лоты представят бренды Jaquet Droz, TAG Heuer, Audemars Piguet, российский часовщик Константин Чайкин и другие.

Вырученные от продажи средства идут в фонд Ассоциации Монако по финансированию исследований по борьбе с миопатией (мышечной дистрофией) Дюшенна — тяжелым генетическим заболеванием, которое поражает только мальчиков. Дети с этой патологией чаще всего умирают, не достигнув 20 лет.

Модный дом Chanel основан во Франции в 1909 году модельером Габриэль (Коко) Шанель. Первый магазин открыт в 1910 году в Париже. В женскую моду Шанель привнесла приталенный жакет, маленькое черное платье, дамскую сумку для ношения на плече. Изначально модный дом производил только одежду и аксессуары, затем стал выпускать парфюмерию, украшения и косметику. Часовое подразделение Chanel Horlogerie выпускает кварцевые, а затем механические часы с 1987 года. На аукцион Only Watch 2015 года оно представило часы Chanel Mademoiselle Privé for Only Watch с вышитым циферблатом от Maison Lesage.