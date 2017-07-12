Chanel предложила москвичкам новый формат шопинга

В Москве откроется первый парфюмерно-косметический pop-up бутик Chanel — Coco Cafe. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 12 июля. Он начнет работать с 21 июля.

По словам представителей марки, клиентам предложат новый формат шопинга. В бутике посетители смогут протестировать культовые косметические средства, узнать о новых трендах в макияже, а также примерить на себя смелые и необычные образы.

Каждую неделю клиентов ждет специальная программа, которая состоит из мастер-классов от ведущих визажистов модного дома, применения новых техник макияжа для глаз и губ, знакомства с кодовыми цветами Chanel, изучения основных принципов ухода за кожей лица, парфюмерных гороскопы и консультаций экспертов.

Модный дом Chanel основан во Франции в 1909 году модельером Габриэль (Коко) Шанель. Первый магазин открыт в 1910 году в Париже. В женскую моду Шанель привнесла приталенный жакет, маленькое черное платье, дамскую сумку для ношения на плече. Изначально модный дом производил только одежду и аксессуары, затем стал выпускать парфюмерию, украшения, часы и косметику.

