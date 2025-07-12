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13:43, 12 июля 2025Россия

Бывший премьер России назвал одну грубейшую ошибку СССР

Степашин назвал одностороннее решение об объединении Германии ошибкой СССР
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин назвал одностороннее решение об объединении Германии ошибкой СССР. Его слова приводит РИА Новости.

«Я считаю, что наша грубейшая была ошибка — это одностороннее решение объединения Германии. Торопиться не надо было. (...) Сломали стену и поглотили Восточную Германию, а товарищ Горбачев получил Нобелевскую премию», — сказал он.

Экс-премьер подчеркнул, что с западными странами и руководством ФРГ нужно было торговаться, в том числе по вопросу долга в размере 32 миллиардов долларов, о списании которого впоследствии пришлось договариваться уже в 1999 году. «Мы еще немцам оказались должны, отдав все», — заключил он.

Ранее Степашин обратился к канцлеру Германии Фридриху Мерцу, высказавшему намерение поставить Украине крылатые ракеты Taurus. Он напомнил, что Москве известно, где расположены предприятия, производящие эти ракеты.

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