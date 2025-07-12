Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:03, 12 июля 2025Мир

Степашин обратился к Мерцу в связи с поставками оружия Украине

Степашин: Мерц должен помнить, что Россия знает, где производят ракеты Taurus
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:
Сергей Степашин

Сергей Степашин. Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин обратился к канцлеру Германии Фридриху Мерцу. Ранее последний высказал намерение поставлять Украине крылатые ракеты Taurus, которые она сможет использовать для ударов вглубь России, пишет РИА Новости.

Степашин напомнил, что Москве известно, где расположены предприятия, производящие эти ракеты.

«Россия будет расценивать, если такие ракеты пойдут на Украину и будут лететь в центр нашей страны, как включение Германии в активные боевые действия против нашей страны. Со всеми вытекающими отсюда последствиями», — предупредил политик.

Он также призвал Германию «подумать» над своим решением.

Ранее военный эксперт Константин Сивков заявил, что заявление Фридриха Мерца о передаче Вооруженным силам Украины высокоточного оружия и обучении украинских военных является попыткой замаскировать потенциальное участие Берлина в конфликте с Россией. По его словам, для подготовки полетных заданий для Taurus нужно долго учиться и практиковаться.

До этого Мерц сообщил, что обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским возможность обучения украинских военнослужащих обращению с крылатыми ракетами Taurus.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Херсонской области жилой дом обрушился после авиаудара ВСУ. Под завалами оказались десятки людей

    Степашин обратился к Мерцу в связи с поставками оружия Украине

    Врач рассказал о повышенной опасности теплового удара для одной категории людей

    Москалькова рассказала о планах обмена посылками для военнопленных

    Журналист Карлсон предложил лишать гражданства служащих в ВСУ американцев

    Премьер Италии пригласила Зеленского на ужин и напомнила о долгах

    Россиянам назвали улучшающие качество сна продукты

    Во Франции поймали Трампа на грубой лжи про Украину

    В США заявили о неготовности Трампа к введению санкций против России

    В небе над российским регионом сбили беспилотник

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости