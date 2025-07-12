Степашин обратился к Мерцу в связи с поставками оружия Украине

Степашин: Мерц должен помнить, что Россия знает, где производят ракеты Taurus

Бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин обратился к канцлеру Германии Фридриху Мерцу. Ранее последний высказал намерение поставлять Украине крылатые ракеты Taurus, которые она сможет использовать для ударов вглубь России, пишет РИА Новости.

Степашин напомнил, что Москве известно, где расположены предприятия, производящие эти ракеты.

«Россия будет расценивать, если такие ракеты пойдут на Украину и будут лететь в центр нашей страны, как включение Германии в активные боевые действия против нашей страны. Со всеми вытекающими отсюда последствиями», — предупредил политик.

Он также призвал Германию «подумать» над своим решением.

Ранее военный эксперт Константин Сивков заявил, что заявление Фридриха Мерца о передаче Вооруженным силам Украины высокоточного оружия и обучении украинских военных является попыткой замаскировать потенциальное участие Берлина в конфликте с Россией. По его словам, для подготовки полетных заданий для Taurus нужно долго учиться и практиковаться.

До этого Мерц сообщил, что обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским возможность обучения украинских военнослужащих обращению с крылатыми ракетами Taurus.