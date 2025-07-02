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13:16, 2 июля 2025Мир

В России уличили Мерца во лжи о ракетах Taurus

Эксперт Сивков: Заявление Мерца об обучении ВСУ стрельбе ракетами Taurus — ложь
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: South Korea Defense Ministry via AP

Заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о передаче Вооруженным силам Украины (ВСУ) высокоточного оружия и обучении украинских военных является попыткой замаскировать потенциальное участие Берлина в конфликте с Россией. Об этом завил газете «Взгляд» военный эксперт Константин Сивков.

Он объяснил, что для подготовки полетных заданий для Taurus нужно долго учиться и практиковаться, в ближайшие несколько месяцев военные ВСУ это сделать не смогут. Еще одной причиной эксперт назвал то, что для применения ракет нужно иметь цифровую модель местности и точные оперативные данные о расположении российской ПВО, такую информацию ВСУ самостоятельно получить не могут.

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«Из всего вышесказанного следует безусловный вывод: Мерц своими заявлениями об обучении украинских военных использованию ракет Taurus просто маскирует потенциальное непосредственное участие немецких военных в конфликте с Россией», — указал Сивков и добавил, что эта ложь рассчитана на граждан Германии, которые не желают участия страны в конфликте.

Ранее Мерц сообщил, что обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским возможность обучения украинских военнослужащих обращению с крылатыми ракетами Taurus. Он отметил, что договоренностей пока нет, но предположил, что обучение может занять не менее шести месяцев.

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