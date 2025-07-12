Толпа подростков избила детей с аутизмом в российском городе

Подростки избили брата и сестру с аутизмом на детской площадке в Уфе

Толпа подростков избила брата и сестру, страдающих аутизмом, на детской площадке в Уфе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на башкирскую прокуратуру.

Информация о произошедшем появилась в городских пабликах в соцсетях. По их данным, дети и подростки в возрасте от восьми до 15 лет сбросили мальчика с горки, девочку сильно раскручивали на карусели и издевались над их собакой. В ходе произошедшего брат и сестра получили травмы.

В пресс-службе МВД по республике заявили, что мать пострадавших написала заявление. Стражи правопорядка начали проверку.

Ранее психиатр из Москвы Александра Игнатова призвала относиться к детям с аутизмом как к собакам. Она пожаловалась на «бесконечное множество» публикаций про матерей, которые, по ее словам, «начинают день с того, что плачут».

