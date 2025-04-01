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16:23, 1 апреля 2025Россия

Психиатр из Москвы на видео призвала относиться к детям с аутизмом как к «дурным собакам»

Психиатр Игнатова призвала относиться к детям с аутизмом как к собакам
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Психиатр из Москвы Александра Игнатова призвала относиться к детям с аутизмом как к собакам. На видео, размещенное женщиной в соцсетях, обратили внимание «Осторожно, новости!» в Telegram.

На записи россиянка жалуется на «бесконечное множество» публикаций про матерей детей с аутизмом, которые, по ее словам, «начинают день с того, что плачут, и заканчивают день тем, что плачут». Как заявила Игнатова, из-за этого у нее складывается ощущение, что в России «полстраны аутистов».

Психолог напомнила, что терапии от аутизма нет и пытаться его лечить — бесполезно, поэтому, считает она, нужно принять ситуацию. «Мы же любим больших дурных собак, да? Ну вот любишь ты ее, она — дурная, большая, лает, веселится, иногда рычит на тебя, бегает. Но мы все ими занимаемся, еще кучу денег на эту собаку тратим. И мне кажется, что к такого рода детям [с аутизмом] нужно относиться как к собакам или как к обезьянам, — сказала она. — Да, ты родила не человека. (...) Так, мне кажется, воспринимать таких станет морально намного проще».

После того как слова Игнатовой вызвали общественный резонанс, она записала еще одно видео, в котором заявила, что ей пишут возмущенные россияне. При этом женщина сначала не поняла причины такой реакции. Как рассказала специалист, теперь ее «поливают грязью». Однако россиянка подчеркнула, что не переживает из-за этого.

Кроме того, психолог обратилась к подписчикам с просьбой сообщить, если она сказала «совсем лютую жесть». Через некоторое время ролик о детях с аутизмом был удален, отмечают авторы поста.

В сентябре 2024 года протоиерей Артемий Владимиров заявил, что причина рождения детей с аутизмом, которых он назвал «даунятами», лежит в семейных грехах их родителей. Кроме того, священник считает, что к болезням приводят прививки, которые «вкалывают детям без всякого разбора».

ЖЗЛ
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