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17:01, 26 сентября 2024Россия

Священник назвал грехи и прививки причиной рождения больных детей

Протоиерей Владимиров: в рождении детей с аутизмом виноваты семейные грехи
Артемий Владимиров

Артемий Владимиров. Кадр: Telegram-канал «ТВ Центр | ТВЦ»

Вина за появление в российских семьях детей с аутизмом лежит на их родителях, заявил протоиерей Артемий Владимиров. Фрагмент эфира с его участием опубликовал Telegram-канал «ТВ Центр | ТВЦ».

По словам священника, причина рождения больных детей — в семейных грехах. Еще одним якобы влияющим на это фактором он назвал прививки, которые «вкалывают детям без всякого разбора».

Также Владимиров затронул детей с синдромом Дауна, которых он назвал «даунятами». Он противопоставил их «полноценным в психосоматическом отношении» сверстникам и отметил их добродушие.

Ранее священник Андрей Ткачев заявил, что не кормящим детей молоком женщинам не нужна грудь. «Лучше бы ты была мальчиком. (...) Зачем бесполезное все?» — задался он вопросом.

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      Алан Босиков
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